B066 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 13 de junho

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 13 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
Os dois no período da tarde.
O senhor Milton Delgado, de 82 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento acontecerá às 15 horas.
Logo depois, às 16 horas, será sepultado o senhor Ariovaldo Rodrigues, de 69 anos. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.
REGIÃO – Em Cândido Mota, às 11 horas, será sepultada a senhora Raquel de Oliveira Faria Ferreira, de 74 anos.
Na vizinha cidade de Tarumã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio Izidio da Silva Filho, de 81 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!