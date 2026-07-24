B111 – Três sepultamentos em Assis neste dia 24 de julho

Há três sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 24 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado Francisco de Assis Rodrigues, que morreu em Marília e o corpo está sendo transladado para Assis.

Logo depois, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Maria Divina Pontes da Silva, de 75 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Waldemar Borges da Silva, de 75 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, às 10 horas, haverá o sepultamento do senhor Ademar José Diniz, de 83 anos.

Também em Cândido Mota, às 15 horas, será sepultado o senhor José Barbosa, de 74 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!