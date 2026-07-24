B112- Futsal conquista prata nos Regionais de Tupã

A medalha de prata, conquistada pela equipe de futsal masculino de Assis nos Jogos Regionais de Tupã, foi motivo de comemoração para a comissão técnica e o grupo de jogadores. Depois de sete anos, o time assisense chegou a uma final da competição.

A razão de comemoração, mesmo com resultado adverso, é o fato de o adversário, que representa a cidade Dracena, ter um potencial extremamente mais forte pelos altos investimentos feitos da Prefeitura daquela cidade na modalidade.

O time de futsal de Dracena fez uma pausa na Liga Nacional de Futsal, onde ocupa a sétima posição, para representar a cidade nos Jogos Regionais.

Mesmo com uma diferença tão grande de investimentos, o primeiro tempo do confronto entre Assis e Dracena, na tarde desta quinta-feira, dia 23 de julho, em Tupã, terminou equilibrado, com placar de 2 a 1 para os dracenenses.

Com maior elenco e nitidamente mais forte tecnicamente, Dracena movimentou o seu quinteto na segunda etapa e venceu por 5 a 2.

Outro detalhe a ser comemorado é o fato de Dracena disputar a competição com sua equipe adulta, enquanto os assisenses têm elenco formado, na grande maioria, por atletas da categoria sub-20.

Com o segundo lugar e a medalha de prata conquistados nos Jogos Regionais de Tupã, a cidade de Assis volta a garantir uma vaga nos Jogos Abertos do Interior -competição considerada como Olimpíada do Interior de São Paulo- que, neste ano, acontecerão em Votuporanga.

VICE-CAMPEÕES – Atletas: César, Igor, Matiello, Taison, Jefferson, Pedro, Ryan, Matheus, Gabriel Bavaresco, Gustavo Batista, Gustavo Souza, João e Diego Veroni. Comissão técnica: Neto (Técnico), Matheus Tonello (Assistente), Eduardo Lima (Preparador Físico), João (Fisioterapeuta), Vítor (Ajudante).

Futsal de Assis foi vice-campeão em Tupã

BASQUETE – Confirmando o favoritismo, a equipe masculina de basquete de Assis garantiu a medalha de ouro dos Jogos Regionais de Tupã. Na disputa do título, os assisenses, comandados pelo técnico César Fabretti derrotaram o representante de Maracaí pelo placar de 69 a 64.

Basquete de Assis, campeão dos Jogos Regionais de Tupã