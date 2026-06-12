B065 – Sepultamentos na região de Assis neste dia 12 de junho

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 12 de junho, na região de Assis.

Em Cândido Mota, às 10 horas, será sepultada a senhora Yvani Dias Franzol, de 86 anos.

Também em Cândido Mota, haverá o sepultamento de Júlio Cesar Doná (foto abaixo), de 39 anos.

A senhora Valtina Bertoldi dos Santos (foto abaixo), de 84 anos, também será sepultada em Cândido Mota.

Na cidade de Tarumã, às 11 horas, haverá o sepultamento de Roberto Bueno, de 57 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!