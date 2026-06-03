B059 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 3 de junho

Há seis sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 6 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o senhor José Peres Neto, de 73 anos.

Logo depois, às 10 horas, haverá o sepultamento de Henrique David Gibim, de 60 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

A senhora Floripes Maria Leitão está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas. Ela será sepultada às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Vilma Lúcia Molitor, de 82 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30.

A senhora Aparecida Isabel de Almeida será sepultada às 15h30.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Zilda Marchetti, de 85 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Oxnilo de Souza, de 89 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

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