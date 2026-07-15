B101 – Um sepultamento em Assis neste dia 15 de julho

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 15 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Gilmar Cavichioli, de 67 anos, que está sendo veleado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

Para quinta-feira, dia 16 de julho, já está programado o sepultamento da senhora Rosana Palmieri, de 60 anos.

REGIÃO – Em Pedrinhas Paulista, às 10 horas, nesta quarta-feira, será sepultada a senhora Marilene Di Raimo, de 61 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

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