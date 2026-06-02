B058 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 2 de junho

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 2 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado Márcio Aparecido França (foto abaixo), de 51 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.

A senhora Jandira Pires Jabur, de 85 anos, está sendo velada na Catedral, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido.

REGIÃO – A senhora Jeralda Sara Mello Gaspar, de 92 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, em Assis, mas o corpo serpa levado para Cândido Mota, onde haverá o sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!