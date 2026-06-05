B060 – Um sepultamento em Assis neste dia 5 de junho

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 5 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Nilza Maria Pressuti (foto abaixo), de 86 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Adalberto Zardetto, de 66 anos.

O menino Gustavo Ferrari Mari, de 11 anos, aluno co Colégio Ipê de Assis, será velado e sepultado em Londrina, onde ele realizava tratamento de saúde.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!