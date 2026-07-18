B104 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 18 de julho

Há seis sepultamentos programados para este sábado, dia 18 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Maria Pascon Andriolo, de 91 anos, foi sepultada às 10 horas.

Logo depois, às 10h30, houve o sepultamento do senhor João Lopes dos Santos.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Zita Santiago Rodrigues de Moraes.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento da senhora Rosa de Souza Braga.

Logo depois, às 14h30, será sepultada a senhora Merentina Ferreira de Almeida, de 74 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14 horas.

Às 15 horas, haverá o sepultamento de Marcelo dos Santos Canton.

REGIÃO – Em Cruzália, às 17 horas, será sepultada a senhora Elza Andrade Resenaker, de 81 anos.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, às 17 horas, haverá o sepultamento do senhor Pedro Rodrigues da Silva, de 82 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!