B103 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 17 de julho

Há cinco sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 17 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 9 horas, foi sepultado o senhor Joaquim de Oliveira Henrique, de 73 anos.
Logo depois, às 9h30, haverá o sepultamento do senhor Orlando de Moraes, de 78 anos.
No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Edil Meneghetti, que está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.
No período da tarde, às 15h30, haverá o sepultamento do senhor Roberto Ribeiro, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.
No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Sydney Batistela, de 78 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!