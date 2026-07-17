B103 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 17 de julho

Há cinco sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 17 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, foi sepultado o senhor Joaquim de Oliveira Henrique, de 73 anos.

Logo depois, às 9h30, haverá o sepultamento do senhor Orlando de Moraes, de 78 anos.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Edil Meneghetti, que está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

No período da tarde, às 15h30, haverá o sepultamento do senhor Roberto Ribeiro, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Sydney Batistela, de 78 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

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