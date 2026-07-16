B102 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 16 de julho

Há cinco sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 16 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a professora Rosana Palmieri, de 70 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

Logo depois, às 14h30, haverá o sepultamento de Sérgio Consolin, que está sendo velado em Marília.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Maria de Fátima Manfré de Calasans, de 69 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente.

O senhor Vladimir Figueiredo, de 84 anos, está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido.

Também não foi definido o horário do sepultamento do senhor João dos Santos Andrade, de 82 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.

REGIÃO – No final da manhã, às 11 horas, na cidade de Maracaí, será sepultado o senhor José Lindolfo de Oliveira, de 95 anos.

DIA 17 – Já está programado para a manhã de sexta-feira, dia 17 de julho, o sepultamento do senhor Orlando de Moraes.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!