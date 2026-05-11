B042 – Três sepultamentos em Assis neste dia 11 de maio

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 11 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Maria de Lourdes Rodrigues Lopes, de 85 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

A senhora Eni Salustiano dos Santos, de 69 anos, ex-servidora municipal, que atuava na Cozinha Piloto de Assis, de 69 anos, está sendo velada em sua residência, na rua Joto Casadio, 652, no Jardim Eldorado, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30. O sepultamento acontecerá às 11 horas.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Rubens Francisco, de 66 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

DIA 12 – Nesta terça-feira, dia 12 de maio, às 9 horas, será sepultada Rosilene Fogaça, que será velada na sala 1 do Complexo Prudenciana.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!