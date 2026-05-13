B043 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 13 de maio

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 13 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Nilce Cardoso Melchior, de 75 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

O senhor Bolívar Figueiredo Silva, de 98 anos, que está sendo velado em Palmital, será sepultado em Assis no final da tarde, às 16 horas.

DIA 12 – Nesta terça-feira, dia 12 de maio, houve três sepultamentos em Assis.

O senhor Manoel José de Almeida, de 90 anos, foi sepultado às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, houve o sepultamento de Rosilene Fogaça, de 50 anos.

O senhor Zeferino Vargas Brito, de 71 anos, foi sepultado às 15 horas.

REGIÃO – Em Maracaí, foi sepultado o senhor José Villas Boas da Silva, de 78 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos.

 

