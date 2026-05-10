B041 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 10 de maio

Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 10 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da tarde.

Às 15h30, será sepultada a senhora Benedita Aparecida Soares Padilha, de 71 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Durvalina Camolezi Gava, de 87 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!