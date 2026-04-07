B010 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 7 de abril

Há cinco sepultamentos programados no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, nesta terça-feira, dia 7 de abril.

No início da manhã, às 8h30, foi sepultado Marcos Vinícius Lazan, de 31 anos.

Às 10 horas, houve o sepultamento de Rodnei Beline Maciel, de 55 anos.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Alvina Magdalena Andrade, de 95 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Antônia Silva (foto abaixo), de 57 anos, que está sendo velada no próprio cemitério.

Logo depois, às 16h15, será sepultado o senhor Sebastião Silveira Botelho, de 89 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 16 horas.

REGIÃO – Em Cruzália, haverá o sepultamento do senhor Benedito Francisco Oliveira, de 88 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!