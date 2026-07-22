B109 – Morre Fernando Guizini, ex-técnico do VOCEM e ex-zagueiro do Santos e MAC

Luto no futebol paulista.
Morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 22 de julho, aos 72 anos, no Hospital das Clínicas de Bauru, onde estava internado, o ex-zagueiro e ex-treinador Fernando Guisini Neto, conhecido como Fernando Nariz.
Em Assis, Fernandão foi treinador da equipe profissional do VOCEM e dirigiu a equipe sub-20 do Atlético Assisense.
Como jogador, teve atuação destacada no Marília Atlético Clube e no Santos, onde conquistou o Campeonato Paulista de 1978.
CARREIRA – Natural de Lençóis Paulista-SP, Fernando Guisini Neto nasceu em 8 de março de 1954. Foi revelado pelo Comercial de Ribeirão Preto e chegou ao Santos em 1975, iniciando uma das fases mais importantes da carreira.
Na Vila Belmiro, atuou ao lado de ídolos como Clodoaldo, Edu e Aílton Lira, integrando a histórica geração conhecida como Meninos da Vila, campeã do Campeonato Paulista de 1978, sob o comando do técnico Chico Formiga.
Após deixar o Santos, Fernandão percorreu diversos clubes tradicionais do futebol brasileiro. Vestiu as camisas de Londrina, Náutico, Marília, Guarani, Athletico Paranaense, União São João, Nacional-SP, São-Carlense, Bandeirante de Birigui, Paraguaçuense e Matonense, encerrando a carreira como atleta em 1992.
TÉCNICO – Depois de pendurar as chuteiras, Fernando iniciou uma longa carreira à beira do campo. Passou por equipes como VOCEM, Assisense, Paraguaçuense, Marília, Matonense, Taquaritinga, Jacareí, Joseense, CAL Bariri, CENE-MS e Náutico-RR.
DESPEDIDA – O corpo de Fernandão Guizini será velado na Sala 3 do Centro Velatório Terra Branca e sepultamento acontecerá no Cemitério Municipal de Agudos.