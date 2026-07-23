B110 – Três sepultamentos em Assis neste dia 23 de julho

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 23 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, foi sepultada a senhora Eva Maria de Jesus Faustino, de 63 anos.
A senhora Carmen Rosane Marcelino, de 57 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30.
Logo depois, às 16 horas, será sepultado o senhor João Pereira dos Santos, de 90 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
O corpo do senhor Yusuke Takaki, de 81 anos, será levado para Londrina, onde haverá a cerimônia de cremação.
Já o corpo do senhor João Batista de Oliveira, de 67 anos, será transladado para a cidade de Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, onde acontecerão o velório e sepultamento.
REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Ademar José Diniz, de 83 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!