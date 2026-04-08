B011 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 8 de abril

Há seis sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 8 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, foi sepultada a senhora Aparecida Beneli Simeão, de 82 anos.

Logo depois, às 9h30, houve o sepultamento da senhora Maria Dolores Espósito Gimiliani, de 95 anos.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Alice Militão Peixoto, de 87 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

A senhora Maria Lúcia da Silva Pontes, de 60 anos, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento acontecerá às 15 horas.

Logo depois, às 16 horas, será sepultada a senhora Guaracy Belucci da Silva, de 94 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

No final da tarde, às 16h20, haverá o sepultamento do senhor Dorival Alves Pedreira (foto abaixo), de 64 anos, que está sendo velado no próprio cemitério. Ele deixa as irmãs: Marina, Regina, Milza, Doralice e Doraci.

DIA 9 – Na manhã de quinta-feira, às 9h30, será sepultado o senhor Cono Miranda, de 83 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!