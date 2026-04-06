B009 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 6 de abril

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 5 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Maria José Batista de Lima, de 78 anos, que está sendo velada na 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h15.

Na sala 5 do Centro Funerário São Vicente acontece o velório de Dulce Elisa Ferreira Soares, de 50 anos. Ela será sepultada no início da tarde, às 13h30.

DIA 7 – Já está programado para o início da manhã desta terça-feira, dia 7 de abril, o sepultamento de Marcos Vinícius Lazan, de 31 anos, que estará sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!