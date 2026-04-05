B008 – VOCEM se despede com vitória em São Caetano

Despedida honrosa do VOCEM no Campeonato Paulista da Série A4.

Mesmo desfalcado do goleiro João Espinosa e do zagueiro Luan, e entrando em campo apenas para cumprir tabela, o time do técnico Paulinho McLaren foi soberano os 90 minutos no estádio Anacleto Campanela diante do vice-líder da competição, o São Caetano, que tem na sua galeria de troféus o vice-campeonato da Libertadores da América em 2022, os vice-campeonatos brasileiros de 2001 e 2002 e ainda do campeonato paulista da Série A em 2004.

Para a meta mariana, McLaren escalou Vitão, enquanto Chrigor substituiu Luan.

Com isso, o VOCEM entrou em campo com: Vitão; Thiago, Chrigor, Emanuel e Lobato; Caio, Vitinho e Felipinho; Kauã, Lucas ‘Pastor’ e Vinícius.

O VOCEM abriu o placar logo nos 15 minuto iniciais, mas o árbitro Leonardo Ariel anulou, marcando impedimento.

Aos 19 minutos, com ótima assistência de Lucas ‘Pastor’, Kauã abriu placar, tocando no canto esquerdo do goleiro Rafael Pinheiro.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o São Caetano perdeu o zagueiro Henrico, que empurrou Vinícius na entrada da área, em direção ao gol.

Na segunda etapa, o VOCEM, mesmo vencendo, continuou no ataque e foi premiado por suas ações ofensivas.

Lucas ‘Pastor’, artilheiro do Esquadrão da Fé na temporada 2026, aos 14 minutos, recebeu na grande área, fez o giro e chutou de esquerda para dar números finais ao placar: 2 a 0.

Durante a partida, o técnico Paulinho McLaren ainda colocou em campo: Richard, Eder, Jhony, Ricardo e Eric.

Com a vitória em São Caetano, o VOCEM termina a competição com 15 pontos, na 13ª posição.

Dos 15 pontos conquistados, 9 foram sob o comando de Paulinho McLaren e 6 do ex-treinador Luciano Baiano.

Novamente, assim como aconteceu em 2025, fica o sentimento na torcida, e até mesmo entre os dirigentes, que: “se Paulinho McLaren tivesse chegado duas ou três rodadas antes, o VOCEM teria avançado à segunda fase”.

Para o presidente Fábio Mânfio “é hora de sentar, analisar os erros e acertos do trabalho e planejar o futuro”.

O dirigente, no entanto, faz questão de agradecer todo empenho e profissionalismo do grupo que terminou a competição. “Todos terão portas abertas em nosso clube”, garantiu.

Final de temporada, que durou pouco mais de dois meses, e os jogadores do VOCEM, com contrato encerrado, começam a procurar clubes para novos vínculos contratuais.

RESULTADOS

Araçatuba (w.o.) 0 x 3 Jabaquara

Jacareí 0 x 0 ECUS Suzano

São Caetano 0 x 2 VOCEM

Nacional 0 x 1 Inter de Bebedouro

Lemense 1 x 1 São-Carlense

Comercial 2 x 1 Tanabi

Colorado Caieiras 0 x 0 Penapolense

Taquaritinga 2 x 0 Barretos

CLASSIFICAÇÃO

1º – Inter de Bebedouro – 33 pontos

2º – São Caetano – 29 pontos

3º – Penapolense – 29 pontos

4º – São-Carlense – 26 pontos

5º – Barretos – 26 pontos

6º – Taquaritinga – 24 pontos

7º – Jacareí – 23 pontos

8º – Lemense – 22 pontos

Os oito primeiros colocados avançam na disputa.

9 º – ECUS Suzano – 22 pontos

10º – Comercial – 20 pontos

11º – Tanabi – 18 pontos

12º – Jabaquara – 16 pontos

13º – VOCEM – 15 pontos

14º – Colorado de Caieiras – 10 pontos

15º – Nacional – 8 pontos (rebaixado para Série B)

16º – Araçatuba – 5 pontos (rebaixado para Série B)

Jogadores comoram gol de Lucas ‘Pastor’ em São Caetano

Reprodução TV FPF