B004 – Grupo finaliza ensaios para Encenação da Paixão de Cristo

Terminou por volta das duas horas da manhã desta sexta-feira, dia 3 de abril, o último ensaio para a Encenação da Paixão de Cristo, que acontecerá a partir das 20 horas desta sexta-feira, na praça do Santuário Nossa Senhora das Graças, na vila Adileta.

Segundo o coordenador do grupo, Renato Alves, mais de 130 pessoas estão diretamente envolvidas na apresentação, entre atores e equipes de apoio. “Todos somos amadores e nosso objetivo é usar a encenação como forma de evangelizar e levar a palavra de Deus”, explicou.

O grupo participa dos ensaios desde o mês de fevereiro. A cada ano, explicou Alves, há inovação na apresentação, com novas cenas, músicas e momentos de interatividade com o público.

O espetáculo, que costuma atrair milhares de pessoas, oferece uma grande estrutura, desde equipamentos de som e iluminação de última geração, cenário e uma arquibancada capaz de acomodar centenas de pessoas.

APOIO – Para realizar a encenação, o grupo promove eventos e conta com doações de comerciantes e fiéis. “O custo é muito alto e aquelas pessoas que puderem e quiserem fazer qualquer contribuição financeira, podem entrar em contato com nossa Pastoral da Família ou com a coordenação da Encenação”, finalizou Renato Alves.

Dezenas de pessoas envolvidas participam da Encenação