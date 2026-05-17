B047 – Com ‘gringos’ em quadra, Assis faz o dobro de pontos em Tatuí

Vitória fácil do Basquete Assis no ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o ‘Jairão’, na noite chuvosa deste sábado, dia 16 de maio.

Na partida que abriu a segunda rodada da Copa São Paulo e marcou a estreia do ala norte americano Ny’gel e com mais uma boa atuação do armador argentino Joaquim Netto, o time de Assis venceu, com facilidade, o time reserva do Clube de Campo de Tatuí, pelo placar de 96 a 48, com parciais de: 22 a 11 (Assis), 25 a 15 (Assis), 24 a 15 (Assis) e 25 a 7 (Assis).

O time principal de Tatuí se prepara para decidir o título da Liga Ouro do Novo Basquete Brasil contra Brusque-SC, numa série melhor de cinco partidas.

No time assisense do técnico César Fabretti, os pontuadores foram: Wallacy (3), Ny’gel (9), Jonathan (15), Eduardo (4), Joaquim Netto (16), Gabriel (18), Pedro Henrique (13), Lourival (3), Gustavo (8) e Lucas Lopes (7).

Em sua estreia, o ala americano foi o jogador assisense que mais tempo permaneceu em quadra: 30 minutos e 8 segundos.

Em jogos válidos pela segunda fase, Diadema derrotou São Caetano no clássico do ABCD por 86 a 80 e Limeira, jogando em casa, foi surpreendida por Avaré, que venceu por 83 a 79.

Na quinta-feira, dia 21, em são Paulo, o Corinthians receberá a Liga Sorocabana.

BOMBA! – Os comentários nos bastidores do esporte são fortes que a prefeita de Assis, Telma Spera, do PL, deve se reunir com o presidente da Federação Paulista de Basquetebol, Mauro Roberto Outuky, anda esta semana, para acertar os últimos detalhes da volta de Assis à elite do basquete paulista ainda na temporada 2026 e o provável retorno à NBB – Liga Novo Basquete Brasil.

Se tudo der certo, o anúncio oficial deverá acontecer no intervalo do jogo entre Basquete Assis e Corinthians, marcado para o próximo domingo, dia 24 de maio, às 19h30, no ginásio de esportes Jairo dos Santos, o ‘Jairão’.

O argentino Joaquim Netto e o norte americano Ny’gel

Imagem: Assessoria Basquete Assis