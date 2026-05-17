B046 – Sepultamentos neste dia 17 de maio

Um sepultamento foi registrado neste domingo, dia 17 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O jovem Jean Carlos Alves Palmeira, de 27 anos, velado no Complexo Prudenciana, foi sepultado às 9h30.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Tarumã, no final da tarde, haverá o sepultamento da senhora Hilda Cardoso Alvares, de 80 anos.

Neste sábado, dia 16, em Tarumã, foi sepultada a senhora Aparecida Lopes (foto anexa), de 79 anos.

DIA 18 – Já estão programados dois sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, para esta segunda-feira, dia 18 de maio, mas os horários ainda não foram definidos.

A senhora Maria José Jesus Gabriel, de 87 anos, que morava na vila Cambuí, será velada no Complexo Prudenciana.

O velório da senhora Hilda Ricarda da Silva Pires, de 88 anos, acontecerá na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!