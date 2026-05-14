B044 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 14 de maio

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 14 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da tarde.

O senhor Adão Soares da Silva, de 76 anos, está sendo velado na Igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Anita Garibaldi, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30.

Logo depois, às 16 horas, será sepultada a senhora Elvira Fernandes, de 77 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smitth Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Maracaí, haverá o sepultamento do José Carlos Pinto, de 68 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!