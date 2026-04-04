B005 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 4 de abril

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 4 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Francisco Braz dos Santos, de 82 anos, antigo morador da rua Tamandaré, na vila Adileta, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento do adolescente Leandro Luan da Silva Eça, de 14 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente.

DIA 5 – Já está programado para às 10 horas deste domingo, dia 5 de abril, o sepultamento da senhora Márcia dos Santos Figueiredo, que morreu em São Paulo. O corpo será transladado para Assis e o velório acontecerá no Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!