B003 – Um sepultamento no sábado, dia 4 de abril

Já há um sepultamento programado para a manhã deste sábado, dia 4 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Nesta sexta-feira Santa, dia 3 de abril, não há sepultamento programado em Assis.

O senhor Francisco Braz dos Santos, popular Chiquinho, de 82 anos, tradicional morador da rua Tamandaré, na vila Adileta, está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, mas a família optou por sepultar somente na manhã de sábado, às 11 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!