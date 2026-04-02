B002 – Três sepultamentos em Assis neste dia 2 de abril

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 2 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a bebê Lívia Maria Campana Gianova Santos Viana, de apenas 3 meses, que morreu em São José do Rio Preto, e e está velada no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

O funcionário aposentado da Prefeitura de Assis, que atuava como motorista da Secretaria da Saúde, José Roberto Batista, o ‘Beto‘ (foto abaixo), de 68 anos, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30.

José Roberto era presença constante nas carreatas de Natal promovidas pela família e amigos da ‘Dona Lurdes’. Atuando como voluntário, ele conduzia seu jeep amarelo personalizado, tracionando o trenó com as renas e Papai Noel.

O senhor Juraci Moraes, de 71 anos, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, será sepultada a senhora Maria de Mattos da Costa, de 87 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!