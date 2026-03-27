A991 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 27 de março

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 27 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois no período da tarde.

Às 13h30, será sepultada a senhora Eroilda Kalinoski Jacoia, de 71 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

Logo depois, às 14 horas, haverá o sepultamento de Jonas da Silva Santos (foto abaixo), de 64 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!