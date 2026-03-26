A990 – Basquete Assis busca segunda vitória no Jairão pela Copa São Paulo

Após estreia com vitória na Copa São Paulo, a equipe do Basquete Assis tenta seu segundo triunfo na noite desta quinta-feira, dia 26 de março, no ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o ‘Jairão’.

Na rodada inicial, dia 19 de março, em Assis, o time comandado pelo técnico César Fabreti derrotou a Associação Atlética São Caetano pelo placar de 82 a 64.

Nesta quinta-feira, Assis recebe Avaré, que estreou com derrota em seus domínios diante da Liga Sorocabana de Basquete por 84 a 56.

Se prevalecer o desempenho da primeira rodada, o time de Assis não deverá encontrar dificuldades para o segundo triunfo na competição.

A entrada é franca e a bola sobe às 20 horas, no Jairão.