A992 – Após uma hora e meia de espera, torcida vibra com segunda vitória do Basquete Assis

Como era previsto, com base no retrospecto das últimas atuações, o Basquete Assis não encontrou dificuldades para superar Avaré e conquistou a vitória pelo placar de 106 a 74, com parciais de: 23 a 13 (Assis), 37 a 18 (Assis), 23 a 19 (Avaré) e 27 a 20 (Assis).

A partida foi disputada na noite desta quinta-feira, dia 26 de março, no ginásio de esportes Jairo dos Santos, o ‘Jairão’ e fez parte da segunda rodada da Copa São Paulo.

Na estreia, o time assisense derrotou São Caetano por 82 a 64.

ATRASO – Um problema mecânico com o ônibus que trazia a delegação de Avaré, próximo a Ipaussu (100 km de Assis), fez com que a partida sofresse um atraso de uma hora e meia.

Apesar de ter o direito de conquistar os dois pontos sem precisar suar e sujar as camisas, com o registro de W.O. (ausência do adversário), Assis preferiu aguardar o time de Avaré chegar “em respeito ao grande público que aguardava a partida”, justificaram os dirigentes.

Mesmo assim, dezenas de torcedores, cansados com o tempo de espera, deixaram o ginásio antes de a bola subir.

Quando a partida terminou, por volta das 23 horas, poucos torcedores estavam presentes nas arquibancadas do ginásio para comemorar a vitória com os jogadores.

Pontuaram por Assis: Enzo (08), Walacy (01), Luiz Gustavo (02), Jonathan (14), Eduardo (14), Heitor (12), Loro (22), Anderson (4), Gustavo (20) e Lucas (09).

No time de Avaré, os destaques foram: Matheus, com 16 pontos, Jean com 14 e Lucas, com 12.

Nesta quinta-feira, dia 27, pela Copa São Paulo de basquete, às 20 horas, se enfrentam Liga Sorocabana e Corinthians, em Sorocaba. No Grande ABCD, jogarão Diadema e Limeira.

GRINGOS – A diretoria do Basquete Assis deve anunciar, nos próximos dias os nomes de pelo menos dois atletas estrangeiros já contratados: um norte-americano e um argentino.

O armador argentino Joaquim Neto já treina com a equipe há três semanas e deve estrear contra a Liga Sorocabana, no dia 4 de abril, em Sorocaba.

Já a estreia do lateral americano, cujo nome ainda não foi revelado, depende da documentação, que está sendo providenciada.