A950 – Luciano Baiano pede ‘mais paciência’ à torcida e elogia ‘sacrifício’ da diretoria

Com três pontos somados em 12 disputados, três empates (sendo dois em casa), uma derrota, um gol marcado e dois sofridos nas quatro rodadas iniciais do Campeonato Paulista da Série A4, o técnico do VOCEM de Assis, Luciano ‘Baiano’ (foto abaixo), começa a ter o seu trabalho contestado por parte da torcida e da imprensa, mas continua com total apoio da diretoria e do Conselho Deliberativo.

Após mais um empate sem gol, desta vez contra o Nacional -lanterninha do campeonato-, na tarde deste sábado, dia 15 de fevereiro, no estádio Tonicão, em Assis, Luciano, em entrevista a Rádio Difusora, comentou: “Claro que não é o início de campeonato que gostaríamos, mas eu queria pedir um pouco mais de paciência ao nosso torcedor, porque nossa primeira vitória está próxima”, aposta.

Para o treinador, o VOCEM foi superior aos adversários nas quatro partidas disputadas, mas “faltou finalização”. Ele se reporta, por exemplo, às duas bolas chutadas na trave contra o Nacional no sábado. “Uma hora, a bola bate na trave e entra. Não é possível só bater na trave e sair”, disse.

Na análise sobre o empate contra o Nacional, Luciano evitou comentar individualidades e não falou em reforços, principalmente para o ataque, que não tem produzido o esperado.

O centroavante Lucas ‘Pastor’, primeiro jogador contratado, que veio do América do Rio de Janeiro, tem recebido poucas oportunidades, apesar da cobrança de alguns torcedores e até de diretores por sua escalação como titular. Contra o Nacional, por exemplo, ‘Pastor’ entrou em campo quando faltavam 11 minutos para o apito final.

Na estreia contra o Taquaritinga, ele entrou nos acréscimos. Em Caieiras, ele ficou os 90 minutos no banco e no confronto com Barretos, ele sequer foi relacionado para viajar.

Contra o Nacional, o ‘Esquadrão da Fé’ promoveu a estreia do goleiro João Espinosa e do zagueiro Luan Diniz, que agradaram.

Das 26 inscrições de atletas permitidas na competição, o VOCEM já inscreveu 23. Jogadores com idade acima de 23 anos, estão inscritos quatro jogadores: Savinho (24 anos), Marcos Santos (28 anos), Júlio Vinícius (24) e Dani Lobato (24 anos). No empate contra o Nacional, só dois deles foram titulares: Dani Lobato e Júlio Vinícius. Marcos Santos entrou quando faltavam 11 minutos para o apito final. Savinho sequer apareceu entre os relacionados nas quatro rodadas.

A defesa tem sido eficiente: “Nos quatro jogos, nossos goleiros não foram tão exigidos. Isso mostra que nosso poder defensivo está funcionando”, elogiou o treinador.

Luciano garante que nos quatro jogos, mesmo os dois fora de casa, em Caieiras e Barretos, o VOCEM entrou em campo buscando a vitória. “Não buscamos o empate. Queríamos vencer!”, disse.

RESULTADOS:

VOCEM 0 x 0 Taquaritinga

Colorado de Caieiras 0 x 0 VOCEM

Barretos 2 x 1 VOCEM

VOCEM 0 x 0 Nacional

Com três empates e uma derrota, o VOCEM soma três pontos e ocupa a 12ª posição entre os 16 clubes. Faltando 11 rodadas para o término da fase de classificação, o ‘Esquadrão da Fé’ está a dois pontos da zona de classificação -G8- mas também, perigosamente, a dois pontos da zona de rebaixamento -Z2-.

O próximo compromisso do VOCEM será fora de casa. O time viajará cerca de 500 km até a cidade de Suzano, onde enfrentará o ECUS (8º colocado com 5 pontos) neste sábado, dia 21 de fevereiro, às 15 horas, no estádio Francisco Marques Figueira.

Na semana seguinte, dia 25, quarta-feira, às 19h30, o ‘Esquadrão da Fé’ receberá a Inter de Bebedouro, que aparece na terceira colocação após quatro rodadas.

ELOGIO – Luciano Baiano, que tem um comissão técnica restrita ao assistente Edmilson Pereira, e ao treinador de goleiros, Camilo, faz questão de ressaltar o que ele considera ‘sacrifício’ da diretoria para oferecer todas as condições aos jogadores.

“Sabemos que o presidente Fábio Mânfio e seus diretores enfrentam, diariamente, um verdadeiro sacrifício para pagar as dívidas herdadas das diretorias anteriores, mas, mesmo assim, eles têm dado todo suporte para nosso trabalho em campo”, finalizou Baiano, que continua aparecendo nas súmulas dos jogos como ‘assistente’, por ainda não ter o certificado exigido pela Confederação Brasileira de Futebol para constar como treinador.

Em Barretos, quem apareceu como técnico do VOCEM foi Rafael Luiz Buosi, de 37 anos, que dirigiu algumas equipes femininas e de categorias de base na região de São José do Rio Preto.

No portal de notícias ‘ogol’, estranhamente Rafael Buosi aparece como técnico do VOCEM (foto abaixo).