A951 – Morre a fisioterapeuta Denise Lang

Morreu no início da manhã desta terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro, no Hospital e Maternidade de Assis, a fisioterapeuta Denise Ângela Lang (foto abaixo), de 71 anos.

Durante muitos anos, Denise Lang atuou como fisioterapeuta no Hospital Regional de Assis.

O corpo de Denise Ângela Lang estará sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, a partir das 14h30 desta terça-feira.

Nesta quarta-feira, dia 18, em horário a ser definido pela família, o corpo será levado para a cidade de Londrina-PR, onde ocorrerá a cerimônia de cremação.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!