A949 – Sepultamentos na região nesta terça-feira de Carnaval

Nesta terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, há sepultamentos nas cidades de Cândido Mota, Pedrinhas Paulista e no distrito de Gardênia, em Paraguaçu Paulista.

No Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, não haverá sepultamento neste dia.

Em Pedrinhas Paulista, às 18 horas, será sepultado o senhor Guglielmo Mondim (foto abaixo), de 86 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

No final da tarde, às 18 horas, no cemitério do distrito de Gardênia, em Paraguaçu Paulista, será sepultada a senhora Maria Cleonice da Silva, de 89 anos, que está sendo velada na igreja católica de Gardênia.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, às 17 horas, haverá o sepultamento de Carina Aparecida Rosa, de 46 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!