A948 – Sepultamentos no final de semana de Carnaval em Assis

No final de semana foram registrados quatro sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No sábado, dia 14 de fevereiro, às 11 horas, foi sepultado o senhor José Augusto Feliciano, de 63 anos.

No final da tarde, às 16 horas, aconteceu o sepultamento de Reinaldo Servilha de Pontes, de 55 anos.

DOMINGO – No domingo, dia 15 de fevereiro, às 13h30, foi sepultado Maurício Ribeiro de Lima.

No final da tarde, às 16 horas, houve o sepultamento de José Aparecido Ferreira.

DIA 16 – Nesta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, o corpo da senhora Maria José Portes, de 85 anos, velado em Assis, foi transladado para a vizinha cidade de Palmital, onde acontecerá o sepultamento.

