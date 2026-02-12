A947 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 12 de fevereiro

Há dois sepultamentos programados para a tarde desta quinta-feira, dia 12 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 15h30, será sepultada Cláudia Valéria Messias, de 51 anos, que morreu no Hospital Unimed de Dourados-MS. O corpo está sendo transladado para Assis, onde será velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. Ela é filha do casal de comerciantes Raul e Regina, que eram proprietários do tradicional Bar do Raul, na avenida Rui Barbosa.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Pedro Cardoso Batista, de 74 anos, que está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus do Parque das Acácias, localizada na rua das Azaleias, 125, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!