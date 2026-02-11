A946 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 11 de fevereiro

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, foi sepultada a esteticista Ana Paula Farias (foto abaixo), de 45 anos, morta em Camboriú-SC.

No final da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor José Valdenir Ferreira, de 64 anos.

REGIÃO – A jovem Elisa Cristina Marzola da Silva (foto abaixo), de 17 anos, que trabalhava e estudava em Assis, vítima de acidente de motocicleta nesta terça-feira, dia 10 de fevereiro, em Cândido Mota, está sendo velada e será sepultada em Cândido Mota.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!