A945 – Operação ‘Dinheiro de sangue’ prende 18 acusados de tráfico

Segundo nota encaminhada à imprensa pela Delegacia do Interior da Polícia Civil, 18 pessoas foram detidas na madrugada desta terça-feira, dia 10 de fevereiro, numa operação conjunta entre policiais civis e militares visando o combate ao tráfico de drogas.

As investigações, de acordo com a Polícia Civil, tiveram início logo após um homicídio registrado no dia 4 de dezembro de 2024, num bar da avenida Teotônio Vilela, no Jardim Paraná.

Naquele dia, um homem foi morto com vários disparos de arma de fogo. Dois indivíduos chegaram ao local numa motocicleta, sendo que o passageiro desceu do veículo, entrou no bar e efetuou os disparos, fugindo na sequência.

“Com diligências de campo e aplicação de técnicas investigativas, foi possível realizar a identificação dos suspeitos e a dinâmica do crime”, informa a nota expedida pela Polícia Civil, que conclui: “Apurou-se que o homicídio está relacionado à disputa pelo controle de um ponto de venda de drogas existente no local”, informa.

Denominada de Blodd Money, ‘Dinheiro de Sangue’, a operação chefiada pela Delegacia de Investigações Gerais de Assis, reuniu policiais civis de toda área do Deinter 8 e policiais militares da Força Tática da Polícia Militar e do BAEP canil. Foram cumpridos dezenas de mandados de busca e apreensão e prisão temporária. “Foi possível identificar a atuação de uma organização criminosa estruturada, com divisão de funções, envolvida com o tráfico de drogas em Assis e região”, garante a Polícia Civil.

“As apurações indicaram que, em menos de um mês após o homicídio, os investigados passaram a gerenciar o ponto de tráfico, anteriormente explorado pela vítima, utilizando imóveis próximos ao local do crime ao bar como bases de apoio para a atividade ilícita”, informa a nota.

Segundo a Polícia Civil, “a organização criminosa atuava de forma organizada, com: gerenciamento de uma central de vendas de drogas, distribuição de entorpecentes por meio de entregas, controle financeiro por transferências via PIX, armazenamento, fracionamento e comercialização de drogas e ainda possuía vínculo com uma facção criminosa”, diz.

“Os trabalhos de investigação revelaram as tratativas relacionadas com a venda de entorpecentes, com menção a valores, quantidades, logística de entrega e registros fotográficos de drogas, armas de fogo e dinheiro”, informam os policiais.

Foram instaurados inquéritos policiais para apuração dos crimes de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Todos os processos tramitam na 3ª Vara Criminal da Comarca de Assis.

Até por volta das 9 horas desta terça-feira, dia 10 de fevereiro, já haviam sido cumpridos 18 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão.