B039 – Fórum conclui: “Informação é a principal arma para combater golpes virtuais”

“A informação é a principal arma para combater os golpes virtuais”. A frase do presidente do Sindicato dos Bancários de Assis, Fábio Escobar, resume as manifestações do Fórum de combate aos golpes virtuais, realizado na Câmara Municipal na noite de quinta-feira, dia 7 de maio.

A iniciativa teve início com a campanha ‘Bancários Contra Golpes’ e teve objetivo de conscientizar a população sobre os riscos e a prevenção de crimes digitais.

O evento reuniu diversas autoridades e especialistas, fortalecendo a união de esforços no combate aos golpes virtuais. Participaram: o presidente do Sindicato dos Bancários de Assis e Região, Fábio Escobar, a representante do PROCON Região de Assis, Daniela Reis Batista, o presidente da OAB/Assis, João Fabosi, a advogada especializada em cibersegurança, Manoela Cotulio, o delegado de polícia do 4º Distrito Policial de Assis e da delegacia especializada no combate aos crimes de estelionato, André Eustáquio da Fonseca, e o deputado estadual Luís Cláudio Marcolino (PT-SP). O debate foi mediado pelo vereador Reinaldo Nunes, Português.

Durante o fórum, foram debatidas estratégias de prevenção, orientação à população e formas de enfrentamento aos crimes virtuais, que têm crescido de forma assustadora nos últimos anos.

As manifestações destacaram a importância da informação, como principal ferramenta de proteção, além da atuação integrada entre instituições públicas, entidades de classe e a sociedade.

“O debate foi marcado por um alto nível de qualidade, com convidados altamente qualificados, que contribuíram de forma técnica e esclarecedora, proporcionando ao público um conteúdo relevante e de grande utilidade prática”, repetiu Escobar.

O evento contou com a participação popular, demonstrando o interesse e a preocupação da comunidade com o tema. “A iniciativa reforça o compromisso do Sindicato dos Bancários de Assis e Região em atuar não apenas na defesa da categoria, mas também na promoção da cidadania e da segurança da população”, disse o dirigente.

“O Sindicato dos Bancários de Assis e Região agradece a todas as entidades, autoridades e participantes que contribuíram para a realização do fórum, destacando que a união de esforços é fundamental para enfrentar os desafios impostos pelos crimes virtuais”, agradeceu o presidente do Sindicato dos Bancários.

A realização do fórum, segundo Escobar, “marca um passo importante na luta contra os golpes virtuais, evidenciando que somente com informação, conscientização e ação conjunta será possível combater esse tipo de crime”, finalizou.

Fórum foi realizado na Câmara Municipal