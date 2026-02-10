A944 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 10 de fevereiro

Há quatro sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 10 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Logo no início da manhã, às 8h30, foi sepultado o senhor Orivaldo Augusto dos Santos, de 57 anos, velado no próprio cemitério.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Sebastiana Alves da Silva.

Às 15 horas, será sepultada a senhora Maria Iraci Diniz, de 70 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Orlando Fernandes da Silva, de 76 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Tarumã, será sepultado o senhor Zael Ferreira de Souza (foto abaixo), de 71 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Também em Tarumã, haverá o sepultamento da senhora Lúcia Fátima dos Santos.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, será sepultada a senhora Maria Dias Mânfio, de 90 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!