B040 – J.B. abre 2 a 0, mas Assisense busca empate no Tonicão

Mesmo com o gramado prejudicado e um público reduzido por conta das chuvas que começaram a cair no início da noite desta sexta-feira, dia 8 de maio, em Assis, José Bonifácio, o ‘J.B.’, e Atlético Assisense, o ‘Falcão do Vale’, disputaram uma partida emocionante no estádio Tonicão, em Assis.

A abertura da rodada 4 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Série B, marcou a disputa pela liderança do Grupo 1. O líder invicto osé Bonifácio abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo e ampliou no início da segunda etapa. Mas, nos 20 minutos finais da partida, o Atlético Assisense reagiu e alcançou o empate.

Gabriel, em cobrança de penalidade máxima, abriu o placar para o J.B. nos acréscimos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, quando os dois times já estavam com 10 em campo, após as expulsões de D’Ávila (Assisense) e Mário Yuri (José Bonifácio), o time visitante ampliou o placar com lance de oportunismo do centroavante Kauã ‘Caveirão’.

Perdendo por 2 a 0, o técnico Sérgio Caetano mudou o time e as alterações deram resultado.

Aos 28 minutos, aproveitando uma disputa de bola na pequena área, o lateral esquerdo Murilo apareceu no meio da zaga para empurrar para as redes do goleiro Kaiky.

O próprio lateral Murilo teve uma grande chance de empatar num chute forte, de fora da área, mas Kaiky espalmou para escanteio.

O gol de empate do Falcão do Vale foi marcado aos 37 minutos da segunda etapa pelo eficiente centroavante Fernando Júnio. Após cobrança de escanteio, ele subiu mais alto do que a zaga adversária e testou firme para o gol. Kaiky apenas observou, sem reação.

O empate mantém o José Bonifácio na liderança do Grupo 1, com 10 pontos, e o Assisense na segunda posição, com 7 pontos.

O Assisense empatou com o José Bonifácio atuando com: Rafael Cristino; Lucas Brito, Danilo Medola, Lucas Silva e Murilo; Kerven, Thiago Moreira e Dezinho; D’Ávila, Fernando e Da Ora. O técnico Sérgio Caetano ainda colocou: Thierry, João Saccá, José Lúcio e Samuel.

Além de D’Ávila (expulso), o Assisense teve os jogadores Lucas Brito e Kerven advertidos com cartão amarelo.

Na próxima rodada, no domingo, dia 17 de maio, o Atlético Assisense vai a São José do Rio Preto enfrentar o lanterninha e estreante Riopretano, que ainda não venceu na competição.

O líder José Bonifácio, também no domingo, receberá o América de Rio Preto.

A rodada 4 do Grupo 1 da Segundona terá mais jogos neste final de semana.

Neste sábado, dia 9, às 15 horas, o América recebe o Santa Fé em São José do Rio Preto, enquanto, no mesmo horário, o Tupã, em casa, enfrentará o Rio Pretano.

Fernando garantiu o empate ao Assisense

Imagem: Paulo H. Dias