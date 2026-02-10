A943 – Operação contra tráfico mobiliza dezenas de policiais civis e militares

Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 10 de fevereiro, é grande a movimentação de viaturas policiais nas imediações da Central da Polícia Judiciária, no Jardim Europa, em Assis.

Dezenas de policiais civis militares saíram em diligências para vários endereços da cidade em posse de mandados de busca, apreensão e prisão temporária de pessoas acusadas de envolvimento com o crime de tráfico de drogas.

Um organograma em posse dos policiais detalhava locais suspeitos da venda de diferentes drogas e até nomes e apelidos de envolvidos, com suas respectivas funções no esquema criminoso.

O comando da operação ainda está ouvindo as pessoas detidas, que foram levadas para a Central de Polícia Judiciária.

É aguardado, ainda para o período da manhã, uma entrevista de delegados e oficiais sobre a operação desencadeada, seus objetivos e resultados.

Movimentação de viaturas na Central de Polícia Judiciária