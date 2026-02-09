A942 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 9 de fevereiro

Há dois sepultamentos programados nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Maria Margarida Martins Ireno, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.

O senhor José Rosa de Almeida, de 82 anos, está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento será às 16 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, foi sepultado o senhor José Moacir Maia (foto abaixo), de 71 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

 

Veja também

A938 – Um sepultamento em Assis neste dia 6 de fevereiro

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, no Cemitério Municipal da …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2026, Todos os Direitos Reservados