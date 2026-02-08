A941 – Três sepultamentos em Assis neste domingo, dia 8 de fevereiro

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 8 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria de Lourdes Nogueira, de 98 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento do servidor público municipal Celso Pereira da Silva (foto abaixo), de 75 anos, que trabalhava no Departamento de Limpeza Pública. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

Logo depois, às 15h30, será sepultada a senhora Maria Aparecida dos Santos Assis, de 69 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas.

REGIÃO – Há dois sepultamentos programados no Cemitério Municipal de Cândido Mota.

Às 14 horas, será sepultada Renata Roziani Brito, de 49 anos.

Logo depois, às 15 horas, haverá o sepultamento da senhora Benedita Zuppa Corrêa, de 78 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!