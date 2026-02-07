A940 – Morre o dentista e ex-atleta do basquete Valério Bompani

Morreu na madrugada deste sábado, 7 de fevereiro, no Pronto-Socorro Referenciado de Assis, no Hospital Regional, Marcos Valério Bompani da Silva (foto abaixo), que estava com 66 anos.

Valério era um profissional da área da odontologia bastante respeitado e com grande número de clientes. Durante muitos anos, ele atendia em seu consultório, localizado na avenida Nove de Julho.

Sua capacidade lhe rendeu um convite para ser secretário municipal da Saúde na vizinha cidade de Cândido Mota.

Valérui também foi atleta do basquete. Suas habilidades e controle da bola fizeram com que ele ganhasse a condição de armador titular da Seleção de Assis sob o comando do professor Urubatan Paccini.

DESPEDIDA – O corpo de Marcos Valério Bompani da Silva, que deixa esposa e filhos, está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

O sepultamento acontecerá às 16 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!