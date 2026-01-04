A906 – Três sepultamentos em Assis neste dia 4 de janeiro

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 4 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
O senhor Carlos Roberto Viana, de 67 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas. O sepultamento acontecerá às 10h30.
Logo depois, às 11 horas, será sepultada Soelaine de Oliveira, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.
No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Lourival Santana, que também está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.
REGIÃO – Em Borá, haverá o sepultamento de Nádia Angélica Favato Franco, de 47 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!