B093 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 7 de julho

Há dois sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 7 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor João Lourenço de Oliveira, de 71 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Domingos André Fernandes, que está sendo velado em Palmital.

REGIÃO – Em Pedrinhas Paulista, será sepultada a senhora Lina Martino Marcondes, de 67 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!