B094 – Três sepultamentos em Assis neste dia 8 de julho

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 8 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os três no período da tarde.

Às 15h30, será sepultado Cesar Augusto Leonardo da Silva.

A senhora Maria da Fonte Alves Cardoso, de 72 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento de Jaime Borges de Queiroz, que morreu em Uberaba-MG.

REGIÃO – Em Cândido Mota, há dois sepultamentos programados.

A senhora Neuza Garrido de Assis, de 92 anos, será sepultada às 14 horas.

Logo depois, às 15 horas, haverá o sepultamento do senhor Daniel Jorge, de 74 anos.

DIA 7 – Na tarde desta terça-feira, dia 7 de julho, no Cemitério de Assis, foi sepultado o senhor José Conceição Alves (foto abaixo), de 64 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!