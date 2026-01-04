A907 – Assisense estreia com vitória na Copinha

Com gols do médio volante Lucas e do meio campista João Sacca (foto abaixo), aos 27 minutos de jogo e aos 33 da segunda etapa, respectivamente, o Clube Atlético Assisense derrotou o Naviraiense-MS, por 2 a 0, na estreia da Copa São Paulo de Júnior 2026, na noite deste sábado, dia 3 de janeiro.

A partida abriu as disputas do grupo 7, no estádio Antônio Vianna Silva, ‘Tonicão’, em Assis.

No outro jogo da noite, o Athetic-MG venceu o Guarani de Campinas-SP por 1 a 0.

Na estreia com vitória, o Assisense, comandado pelo técnico Mauri Euzébio, entrou em campo com: L.P.; Dani, Ryan, Fiuza e Lucas; Lucas Brito, Kawan e Zanetti; David, João Sacca e Cauan. Entraram: Gabriel, Gustavo, Guilherme, Ruan e Jhon.

João Sacca, Daniel, Ryan e Jhon foram advertidos com cartão amarelo pelo árbitro Lucas Matheus Cândido Ferreira.

Yago, do Naviraiense, foi expulso aos 14 minutos da segunda etapa, após ser flagrado pelo assistente agredindo o jogador Lucas Brito, que estava caído.

PRÓXIMOS JOGOS – A segunda rodada do Grupo 7 da Copa São Paulo está programada para esta terça-feira, dia 6 de janeiro, no estádio Tonicão.

Às 18h45, Atlético Assisense e Guarani de Campinas abrem as disputas.

Logo depois, às 21 horas, se enfrentarão: Naviraiense-MS e Athletic-MG.

João Sacca (9) marcou o segundo gol do Assisense

Imagem: Paulo Henrique Dias