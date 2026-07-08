B095 – Paratletas de Assis conquistam 55 medalhas em atletismo e natação

As equipes de atletismo e natação de Assis conquistaram 55 medalhas nas disputas realizadas no domingo, dia 5 de julho, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Os paratletas do atletismo assisense voltaram com 21 medalhas de ouro, 14 de prata e 6 de bronze. Já os nadadores conquistaram 9 medalhas de ouro e 5 de prata.

Confira os resultados dos paratletas assisense em cada categoria:

ATLETISMO

Alexandre Honorato dos Santos – Classe F36

1° Lugar Lançamento de Dardo- Ouro

1° Lugar Lançamento de Disco- Ouro

1° Lugar Arremesso de peso- Ouro

Diego Roberto Freitas – Classe T12/F12

2° Lugar Lançamento de Dardo- Prata

2° Lugar Arremesso de peso- Prata

2° Lugar 100m-Prata

Gerson Bezerra e Silva – Classe F11

3° Lugar Lançamento de Dardo- Bronze

2° Lugar Lançamento de Disco- Prata

2° Lugar Arremesso de peso- Prata

JosÉ Carlos dos Santos – Classe T12

1° Lugar 800m- Ouro

1° Lugar 1500m- Ouro

1° Lugar 5000m- Ouro

Marcos Paulo da Silva – Classe T11

1° Lugar 400m- Ouro

1° Lugar 800m- Ouro

1° Lugar 200m- Ouro

Rafael Duarte da Silva Gomes – Classe F13

1° Lugar Lançamento de Dardo- Ouro

1° Lugar Lançamento do Disco- Ouro

1° Lugar Arremesso de Peso- Ouro

Silvano Borel de Oliveira – Classe T13

1° Lugar 200m- Ouro

1° Lugar 1500m- Ouro

1° Lugar 5000m- Ouro

Silvio Lucas – Classe T11

2° Lugar Lançamento de Dardo- Prata

3° Lugar Lançamento de Disco- Bronze

4° Lugar Arremesso de Peso

Valdecir Inocente – Classe T11

2° Lugar 800m- Prata

1° Lugar 1500m- Ouro

1° Lugar 5000m- Ouro

Adriana Pereira Dos Santos – Classe T13

3° Lugar Lançamento de Disco- Bronze

3° Lugar Lançamento de Dardo- Bronze

3° Lugar Arremess de Peso- Bronze

Celina Ap.Figueredo Garrido – Classe T12

2° Lugar Lançamento do Disco- Prata

1° Lugar 200m- Ouro

1° Lugar 400m-Ouro

Mariane Pinheiro – Classe F42

2° Lugar Lançamento de Dardo- Prata

2° Lugar Lançamento de disco- Prata

2° Lugar Arremesso de Peso- Prata

Nathalia Eufrazio de Souza – Classe F12

2° Lugar Lançamento de Dardo- Prata

3° Lugar Lançamento de disco- Bronze

2° Lugar Arremesso de Peso- Prata

Valéria Ap. Franceschini – Classe F11

1° Lugar Lançamento de Dardo- Ouro

2° Lugar Lançamento de Disco- Prata

1° Lugar Arremesso de Peso- Ouro

Natação

Clarice Moreira – Classe S11

1° Lugar 100m livre – Ouro

1° Lugar 100m costas – Ouro

1° Lugar 400m livre- Ouro

1° Lugar 50m livre -Ouro

Lizandra Ap Correa – Classe S11

2° Lugar 100m livre- Prata

2° Lugar 100m costas- Prata

2° Lugar 50m livre- Prata

Gerson Bezerra e Silva- Classe S11

2°Lugar 100m livre- Prata

2° Lugar100m costas- Prata

1° Lugar 50m livre – Ouro

Eduardo de Almeida Antonio – Classe S13

1° Lugar 100m livre- Ouro

1° Lugar 100m borboleta- Ouro

1° Lugar 400m livre-Ouro

1° Lugar 50m livre- Ouro

Comissão Técnica

Ana Carolina Almeida

Beatriz Flores

Everton Batista

Carlos Eduardo Marcelino

André Luiz da Silva

Mariane Freitas

Maria Rita Spinoza

Ronaldo Valentino

Letícia Figueiredo

Delegação de Assis de atletismo e natação