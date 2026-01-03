A905 – Sepultamento em Assis neste dia 3 de janeiro

Há um sepultamento programado para este sábado, dia 3 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a jovem Kymberli Lijullye Artero Lopes, de 30 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 10 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Maria Cilene Cortez Rodrigues de Freitas, de 72 anos.

LITORAL– A enfermeira Magali Piazza Rodrigues Costa, de 64 anos, que trabalhava no Hospital Regional de Assis, está sendo velada em Guarulhos-SP e o sepultamento acontecerá em Iguape-SP.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!